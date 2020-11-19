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06:48, 19 ноября 2020

Власти Петербурга вводят новые ограничения в связи с ростом числа зараженных коронавирусом

Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов. Так, со следующей недели зрителей перестанут пускать на спортивные мероприятия, а в торговых центрах перестанут работать все предприятия общественного питания. Начиная с декабря концертным залам, театрам и кинотеатрам разрешат заполнять залы только на четверть. При этом власти города сделали исключение для мероприятий, на которые уже было продано много билетов.



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