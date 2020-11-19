В больнице в Коммунарке устранили последствия разрыва трубы с кислородом

ЧП произошло накануне вечером во время пуско-наладочных работ в сооружении, еще не введенном в эксплуатацию. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на замдиректора Научно-практического центра экстренной медицинской помощи столичного департамент здравоохранения Сергея Гуменюка, в результате разрыва никто не пострадал. В том блоке, где произошла разгерметизация, больных не было. Все пациенты из соседних блоков переведены в другие здания.
2020-11-19T06:34:36+03:00
2020-11-19T06:34:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:34, 19 ноября 2020
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