В больнице в Коммунарке устранили последствия разрыва трубы с кислородом

ЧП произошло накануне вечером во время пуско-наладочных работ в сооружении, еще не введенном в эксплуатацию. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на замдиректора Научно-практического центра экстренной медицинской помощи столичного департамент здравоохранения Сергея Гуменюка, в результате разрыва никто не пострадал. В том блоке, где произошла разгерметизация, больных не было. Все пациенты из соседних блоков переведены в другие здания.