Великобритания анонсировала создание сил кибербезопасности и нового «космического командования»

В ближайшие четыре года Соединенное Королевство намерено потратить на оборону рекордную сумму — больше 16 миллиардов фунтов стерлингов. В заявлении премьера Бориса Джонсона говорится, что это позволит стране «положить конце эпохе отставания» и сделать Великобританию «глобальным лидером в киберпространстве и космосе». Как уточняется в сообщении, первая британская космическая ракета может быть запущена уже в 2022 году.
2020-11-19T06:33:32+03:00
2020-11-19T06:33:32+03:00
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06:33, 19 ноября 2020
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