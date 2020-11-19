Великобритания анонсировала создание сил кибербезопасности и нового «космического командования»

В ближайшие четыре года Соединенное Королевство намерено потратить на оборону рекордную сумму — больше 16 миллиардов фунтов стерлингов. В заявлении премьера Бориса Джонсона говорится, что это позволит стране «положить конце эпохе отставания» и сделать Великобританию «глобальным лидером в киберпространстве и космосе». Как уточняется в сообщении, первая британская космическая ракета может быть запущена уже в 2022 году.