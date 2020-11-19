Замглавы правительства Подмосковья Дмитрия Куракина подозревают в получении взятки в период его работы в Минобороны

Об этом сам задержанный рассказал членам столичной Общественной наблюдательной комиссии, посетившим чиновника в изоляторе временного содержания. Вину он не признает. Как сообщает агентство ТАСС, накануне утром у Куракина начался обыск после чего его отвезли на допрос в Следственный комитет.

Официально информация о задержании зампреда правительства Московской области не комментировалась. Газета «Коммерсант» пишет, что в числе задержанных оказались еще два предполагаемых сообщника Куракина. Как ожидается, уже сегодня суд изберет в его отношении меру пресечения.