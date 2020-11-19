На один меньше, чем накануне. Общее число жертв приближается к отметке 8100. Заразились с начала эпидемии уже более полумиллиона человек, свыше 380 тысяч выздоровели.
Из-за всплеска заболеваемости мэрия ранее ввела новые ограничения. До середины января запрещена ночная работа клубов, баров и ресторанов, приостановлено проведение культурных и зрелищных мероприятий, кинотетрам и театрам разрешено заполнять залы не более чем на 26%, а студентов перевели на дистанционное обучение.
В Москве за сутки, по подсчетам оперативного штаба, скончались еще 73 человека с коронавирусом
На один меньше, чем накануне. Общее число жертв приближается к отметке 8100. Заразились с начала эпидемии уже более полумиллиона человек, свыше 380 тысяч выздоровели.