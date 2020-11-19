Полиция задержала более 350 человек в ходе протестной акции в Берлине

Демонстранты, недовольные ужесточением антикоронавирусных мер, собрались возле резиденции президента страны Франка Вальтера-Штайнмайера. За несколько часов до этого другая подобная акция прошла у Бранденбургских ворот – пишет газета Der Tagesspiegel.

В Германии с начал ноября действуют новые ограничения. В стране закрыли фитнес-клубы, бассейны, косметические салоны, а также театры, кинотеатры и концертные залы. Вне дома разрешено встречаться членам максимум двух домохозяйств.

