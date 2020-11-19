Сборная России по футболу крупно проиграла Сербии и не прошла в высший дивизион Лиги Наций

Матч в Белграде завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев. В итоге россияне набрали в своей группе 8 очков и заняли второе место, пропустив вперед Венгрию.

В предыдущий раз сборная пропускала пять или более мячей в свои ворота еще в 2004 году. Поражение от сербов стало самым крупным для Станислава Черчесова на посту главного тренера российской национальной команды.

