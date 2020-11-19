Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Они провели за бортом МКС около 6 часов. Трансляция велась на сайтах «Роскосмоса» и НАСА. Как отмечает агентство РИА Новости, Сергею Рыжикову и Сергею Кудю не удалось выполнить главную задачу – заменить панель системы терморегулирования на грузовом блоке «Заря». Люк гермоконтейнера, в котором находилась деталь, космонавтам не поддался, после чего с Земли поступила команда вернуть на место старую панель.