Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Они провели за бортом МКС около 6 часов. Трансляция велась на сайтах «Роскосмоса» и НАСА. Как отмечает агентство РИА Новости, Сергею Рыжикову и Сергею Кудю не удалось выполнить главную задачу – заменить панель системы терморегулирования на грузовом блоке «Заря». Люк гермоконтейнера, в котором находилась деталь, космонавтам не поддался, после чего с Земли поступила команда вернуть на место старую панель.
2020-11-19T06:18:26+03:00
2020-11-19T06:18:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2744236-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:18, 19 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…