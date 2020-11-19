В Приморье из-за ледяного дождя более 30 тысяч человек остались без света. Ремонтные бригады пытаются исправить обрыв сетей электроснабжения в условиях продолжающихся осадков и сильного ветра – об этом сказала зампред регионального правительства Елена Пархоменко.

Наиболее сложная обстановка в пригороде Артема – там власти допустили введение режима ЧС. Примерно пятая часть жителей осталась без воды. Из-за непогоды перекрыли несколько дорог.

