Власти Турции ввели новые ограничения, призванные остановить распространение коронавируса

О жестких мерах по итогам заседания правительства объявил лично Президент страны Реджеп Эрдоган. Он заявил о введении комендантского часа, который будет длиться в выходные с 10 утра до 8 вечера. К пожилым гражданам, которым запрещено покидать свои дома присоединится молодежь. Выходить на улицу запрещается тем, кто старше 65 и младше 20 лет. Кроме того, спортивные соревнования будут проходить без зрителей. До Нового года школьникам предстоит учится удаленно, а кинотеатры прекратят работу. В Стамбуле, где проживает более половины заболевших, закроются музей, спортивные площадки, бассейны, центры искусств и концертные залы. Торговые центры, кафе, рестораны, кафе и парикмахерские все таки будут открыты, но только с 10 утра до 8 вечера. В ассоциации туроператоров России заявили, что ожидают замедления продаж туров и сказали, что нововведения прежде всего коснутся Стамбула.

Турция находится только на 111-ом месте по количеству случаев заражения коронавирусом на миллион населения.