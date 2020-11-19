В Гааге сегодня пройдёт так называемая «статусная» конференция с участием осуждённого до конца жизни Ратко Младича

Бывший командующий армии боснийских сербов расскажет о своем самочувствии и условиях содержания в тюрьме.

Заседание пройдет в рамках полномочий судебной инстанции, которая заменила Международный трибунал по бывшей Югославии. В связи с пандемией коронавируса конференцию проведут по видеосвязи. Бывший генерал Ратко Младич может выбрать формат участия в заседании — очно в зале суда или по видеосвязи из тюремной камеры. Ему предоставят возможность конфиденциально общаться с адвокатом. 78-летний Младич и его юристы не раз жаловались на то, что бывшему командующему армии боснийских сербов не оказывают необходимой медицинской помощи в тюрьме в пригороде Гааги. За время заключения он перенёс три инсульта и инфаркт, отмечает агентство ТАСС. Международный трибунал по бывшей Югославии три года назад приговорил Младича к пожизненному заключению. Его признали виновным, в том числе, в геноциде и организации массового убийства восьми тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 95-м году. Вину бывший генерал не признал. В суде он говорил, что защищал свой народ и страну. После войны Младич долго скрывался от международного правосудия, власти

Апелляцию Младича на приговор суд в Гааге рассмотрел в конце августа. Решение по ней ожидается не раньше следующего года

Апелляцию Младича на приговор суд в Гааге рассмотрел в конце августа. Решение по ней ожидается не раньше следующего года.