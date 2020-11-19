Евросоюз собирается расширить санкции против Белоруссии

Этот вопрос обсудят сегодня в ходе видеоконференци главы МИД стран содружества.

В Брюсселе рассматривают разные варианты — введение новых ограничений, если на это согласятся все страны ЕС, а также расширение уже существующего санкционного списка. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Он отметил, что Европа не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным представителем народа. В то же время Стано подчеркнул, что ЕС намерен продолжать диалог с гражданским обществом. В настоящее время в черном списке Евросоюза 55 белорусских чиновников, включая президента. Им запрещен въезд в Евросоюз, а счета в европейских банках подлежат заморозке.

Ранее находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала европейских лидеров ужесточить санкции против официального Минска. В частности, она предлагает отключить Белоруссию от международной системы межбанковских расчетов SWIFT, запретить европейским банкам предоставлять кредиты белорусским госбанкам и ввести эмбарго на поставки белорусских нефтепродуктов в Европу.

Еще одной темой сегодняшнего обсуждения станут меры по улучшению отношений Евросоюза с новой американской администрацией под руководством Джозефа Байдена. В ЕС в частности, надеются на сближение позиций по Ирану, России, Турции, Ливии и стран «Восточного партнерства».