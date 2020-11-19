Басманный суд Москвы сегодня изберет меру пресечения аудитору Счетной палаты Михаилу Меню

Его обвиняют в присвоении 700 млн рублей путем растраты.

Мень был задержан в своем доме в Подмосковье после того, как Совет Федерации удовлетворил запрос Генпрокуратуры о снятии с него неприкосновенности. Глава ведомства Игорь Краснов говорил, что основаниями для возбуждения дела послужили события 2011 года, когда Мень был губернатором Ивановской области.

По версии следствия, он способствовал выделению кредита региону со стороны федерального министерства финансов. После этого средства путем принятия нескольких нормативных актов без согласования с правительством были перечислены компании «Ивановский бройлер», добавил Краснов. Тогда же средства, как утверждается, и были похищены организованной группой злоумышленников.

Сам Мень был удивлен начавшимся уголовным разбирательством. Его адвокат Мурад Мусаев подчеркнул, что аудитор Счетной палаты свою вину не признает и считает задержание недоразумением, но готов давать показания. Предполагается, что Меню назначат запрет определенных действий: он предусматривает ограничение на использование телефона и интернета, а также на общение с другими фигурантами дела и выход из дома в ночное время.

Источник агентства ТАСС, тем временем, утверждает, что уже в апреле следующего года срок давности по делу Михаила Меня истечет, что позволит экс-губернатору Ивановской области избежать наказания