На Камчатке пенсионер затопил соседей из-за не приходившей неделю социальной работницы

Таким образом мужчина решил привлечь к себе внимание. Он признался, что специально включил воду, в результате затопленными оказались квартиры с четвёртого по первый этаж, пишет агентство «Кам 24».

В местной социальной службе пожаловались на нехватку сотрудников, пообещали, что одинокого пенсионера будут навещать, а позднее оформят в интернат.