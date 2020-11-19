Власти потребовали от дочерней компании ЛУКОЙЛа почти 20 млн рублей из-за разлива нефти в Коми

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования направила в Арбитражный суд республики сразу два иска, требуя компенсации за нанесённый экологии ущерб. На сайте газеты «Коммерсантъ» сообщается, что оба заявления инстанция рассмотрит в январе следующего года.

ЧП произошло месяц назад. Из трубы компании «ЛУКОЙЛ-Коми» вылилось около тонны нефти, она попала в реку. По факту завели уголовное дело.