Власти Британии решили выделить на оборону максимальную за 30 лет сумму

Речь идёт о финансировании в 16,5 млрд фунтов стерлингов. Эти деньги дополнительно получат вооружённые силы королевства к бюджету на ближайшие четыре года. Как сообщили в правительстве, премьер-министр Великобритании объявит об этом сегодня в парламенте.

Борис Джонсон также проинформирует о создании национальных сил кибербезопасности, агентства по искусственному интеллекту и нового космического командования, что позволит запустить в космос первую британскую ракету через два года.