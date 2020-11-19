Власти России отказались от планов окупить строительство интернета в Арктике за 65 млрд рублей

Это следует из презентации проекта, на которую ссылается издание РБК. Деньги выделят из бюджета. Причём предоставленное финансирование не учитывает возможность строительства дополнительных ответвлений. Предполагается, что обслуживать линию связи будут за счёт коммерческих заказчиков.

Волоконно-оптический кабель проложат под водой. Он соединит Мурманск и Владивосток, протяжённость превысит 12 тысяч километров.