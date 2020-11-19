ФБК сообщил, что ФСБ отказалась заводить дело из-за использования химического оружия для отравления Алексея Навального

Юристы Фонда борьбы с коррупцией месяц назад отправили заявление об уголовном преступлении по статье «Разработка, производство, накопление оружия массового поражения».

В ответе Федеральной службы безопасности говорится, что оснований для принятия процессуального решения нет, поскольку инцидентом занимается другой правоохранительный орган.

В Фонде борьбы с коррупцией назвали это отпиской и указали, что Организация по запрещению химического оружия установила факт отравления Навального боевым веществом.

Впрочем, российские власти это отрицают и обвиняют организацию в предвзятости.