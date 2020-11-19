В Росавиации сообщили, что не получали официальной информации о возобновлении полётов лайнера Boeing 737 MAX

Одновременно в ведомстве пообещали учесть данные Федерального управления гражданской авиации США и других регуляторов при сертификации самолёта в России. Эта работа сейчас продолжается, отметили в Росавиации.

Ранее стало известно, что американский регулятор разрешил возобновить эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX, однако это не означает немедленное возвращение лайнера в небо, ещё нужно изменить программы обучения пилотов и провести необходимую техническую подготовку судов к полётам.

Эксплуатацию этих самолётов приостановили во многих странах мира после двух крушений — в Эфиопии и Индонезии.