Носителя коронавируса впервые выявили в Самоа — островном государстве в Тихом океане

Заболевший — местный житель, моряк, он вернулся домой из Новой Зеландии. После прибытия его отправили на карантин. Мужчина находился в изоляции, когда диагноз подтвердился, сообщили в правительстве. Сейчас специалисты отслеживают контакты пациента и ищут тех, кто летел с ним одним рейсом, передаёт ТАСС.