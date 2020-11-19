Носителя коронавируса впервые выявили в Самоа — островном государстве в Тихом океане

Заболевший — местный житель, моряк, он вернулся домой из Новой Зеландии. После прибытия его отправили на карантин. Мужчина находился в изоляции, когда диагноз подтвердился, сообщили в правительстве. Сейчас специалисты отслеживают контакты пациента и ищут тех, кто летел с ним одним рейсом, передаёт ТАСС.
2020-11-19T04:11:26+03:00
2020-11-19T04:11:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 19 ноября 2020
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