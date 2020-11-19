Компании Pfizer и BioNTech предложили Бразилии свою вакцину от коронавируса

Инициатива возникла перед переговоров властей этой страны с разработчиками российского препарата «Спутник».

Как сообщает издание G1, американская и немецкая фармацевтические компании заявили о готовности предоставить несколько миллионов доз вакцины. Окончательное решение бразильский Минздрав пока не принял.

Местная пресса ранее писала, что встреча с разработчиками российской вакцины должна состояться сегодня.