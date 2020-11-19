Роскомнадзор заподозрил YouTube в попытке помешать росту популярности канала Владимира Соловьева

Как говорится на сайте надзорного ведомства, оно направило письмо в компанию Google с требованием снять ограничения в отношении видеороликов телеведущего. Роскомнадзор утверждает, что начиная с октября они не попадают в раздел «В тренде», хотя ранее это якобы происходило регулярно. Сам Соловьев уже жаловался на это и говорил, что подписчики не получают уведомления о его новых видео.