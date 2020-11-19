Роскомнадзор заподозрил YouTube в попытке помешать росту популярности канала Владимира Соловьева

Как говорится на сайте надзорного ведомства, оно направило письмо в компанию Google с требованием снять ограничения в отношении видеороликов телеведущего. Роскомнадзор утверждает, что начиная с октября они не попадают в раздел «В тренде», хотя ранее это якобы происходило регулярно. Сам Соловьев уже жаловался на это и говорил, что подписчики не получают уведомления о его новых видео.
2020-11-19T03:07:25+03:00
2020-11-19T03:08:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 19 ноября 2020
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