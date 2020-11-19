Росавиация продолжает сертификацию лайнеров Boeing 737 MAX

Официальной информации о возобновлении эксплуатации самолетов этого типа от Федерального управления гражданской авиации США не поступало – сообщили в российском ведомстве. Ранее стало известно, что американский регулятор выпустил распоряжение, позволяющее в будущем возобновить полеты 737 МАХ.

Самолетам этой модели запретили летать после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Причиной крушений был назван сбой в электронной системе улучшения маневренных характеристик. С тех пор производитель внес изменения в программное обеспечение.