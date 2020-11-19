Российские банки, по данным РБК, резко снизили одобрение ипотеки

Газета со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй пишет, что доля положительных решений по таким обращениям за месяц упала сразу почти на 5%. Отмечается, что такого количества отказов не было даже в апреле и мае, во время первой волны эпидемии в России.

Специалисты указывают на то, что из-за второй волны коронавируса и, как следствие, новых ограничений, есть риск того, что заемщики вновь столкнутся с потерей дохода.