Правительство рекомендовало назначить гендиректором «Аэрофлота» Михаила Полубояринова

В марте он возглавил Государственную транспортную лизинговую компанию. 54-летний Полубояринов уже работал в авиакомпании с 1999 по 2009 годы, а затем перешел в ВЭБ. Газета «Коммерсант» писала, что в последние годы перевозчик не мог наладить диалог с производителями отечественных самолетов и теперь эту задачу может решить Полубояринов, якобы имеющий хорошие отношения с «Ростехом».

Пост гендиректора «Аэрофлота» стал вакантным после того, как прежнего руководителя Виталия Савельева назначили министром транспорта. Экс-главу ведомства рекомендовали назначить на пост главы ГТЛК.