Сборная России по футболу из-за крупного поражения от Сербии не смогла выйти в высший дивизион Лиги наций

Матч в Белграде завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В результате команда России осталась в лиге В на следующий розыгрыш турнира. Два года назад национальная сборная также не смогла пробиться в высший дивизион, пропустив Швецию.

Информагентства отмечают, что в предыдущий раз команда России пропускала пять и более мячей в одной игре 16 лет назад, когда в отборочном турнире чемпионата мира уступила Португалии со счётом 1:7.