Российские космонавты завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС

Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков работали 6 часов. Однако у них не получилось выполнить одну задачу: заменить оборудование на модуле «Заря». Как сообщает «Интерфакс», космонавты не смогли открыть специальный контейнер, где находилось подлежащее замене устройство, из-за туго закрученного болта.

Следующий их выход в открытый космос планируется в феврале.