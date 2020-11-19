Власти России решили потратить 65 млрд рублей на интернет-кабель от Мурманска до Владивостока

Издание РБК пишет, что в Арктике уже начали строить подводную волоконно-оптическую линию связи. Этим занимаются сразу несколько ведомств, в том числе министерство транспорта и Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Контракт на строительство подписали в прошлом году. Финансируют проект из бюджета.
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Издание РБК пишет, что в Арктике уже начали строить подводную волоконно-оптическую линию связи. Этим занимаются сразу несколько ведомств, в том числе министерство транспорта и Федеральное агентство морского и речного транспорта.