Задержанный по обвинению в коррупции замглавы правительства Московской области вину не признаёт

Дмитрий Куракин сказал об этом представителям Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые навестили его в изоляторе временного содержания.

Чиновнику вменяют мошенничество и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, Куракин совершал преступления, когда руководил департаментом имущественных отношений Минобороны. Он возглавил ведомство после ухода Евгении Васильевой.

По информации «Интерфакса», Куракин сидит в изоляторе в одной камере с бывшим губернатором Ивановской области, аудитором Счётной палаты Михаилом Менем, которого также заподозрили в коррупции.