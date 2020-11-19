Дональд Трамп настаивает на своей победе в выборах президента США

Такое заявление главы государства обнародовал его избирательный штаб. В этом релизе Трамп утверждает, что демократы вместе с прессой пытаются украсть его победу. Как подчеркнул президент, Джо Байден «победил только в глазах средств массовой информации», Трамп назвал их лживыми.

Ранее глава Белого дома не раз написал в своём Twitter, что выиграл выборы.

Голосование в США прошло 3 ноября. Ведущие американские СМИ объявили о победе представителя Демократической партии Джо Байдена, при этом в нескольких штатах подсчёт голосов официально ещё не завершился.