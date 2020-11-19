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01:09, 19 ноября 2020

Басманный суд в Москве выберет меру пресечения бывшему федеральному министру Михаилу Меню

По информации источников ТАСС, следствие не будет настаивать на аресте, а попросит запрет определённых действий. Например, Меню нельзя будет пользоваться телефоном, выходить в интернет, получать и отправлять корреспонденцию, общаться с другими фигурантами дела.
Аудитора Счётной палаты задержали накануне в его доме в Подмосковье. По версии следствия, Михаил Мень, когда был губернатором Ивановской области, присвоил бюджетные деньги, 700 млн рублей.



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