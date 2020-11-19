Митинг прошёл около резиденции президента ФРГ. За несколько часов до этого другая демонстрация состоялась напротив Бранденбургских ворот в центре немецкой столицы.
Число задержанных назвали в полиции, пишет местная пресса.
Новые ограничения из-за пандемии коронавируса ввели в Германии 2 ноября. В стране закрыты театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-клубы и бассейны.
В Берлине на акции из-за мер против коронавируса задержаны более 300 человек
Митинг прошёл около резиденции президента ФРГ. За несколько часов до этого другая демонстрация состоялась напротив Бранденбургских ворот в центре немецкой столицы.