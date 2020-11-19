Власти Петербурга из-за коронавируса ограничили число зрителей на спектаклях, концертах и киносеансах

Заполняемость залов не должна превышать четверть от количества мест. Это правило начнёт действовать с 1 декабря.

Кроме того, как сообщается на сайте местного правительства, в городе запретят работу в торговых центрах ресторанов, кафе и ледовых площадок. Также запретят посещение спортивных мероприятий. Эти меры по решению губернатора вступят в силу 23 ноября.