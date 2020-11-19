Суд в Москве должен будет избрать меру пресечения аудитору Счетной палаты и экс-министру строительства Михаилу Меню

Накануне его задержали и допросили по делу о хищении 700 млн. рублей 9 лет назад, когда Мень был губернатором Ивановской области. Сам он вины не признает. Как рассказал «Эху Москвы» адвокат Меня Мурад Мусаев, его подзащитный считает происходящее недоразумением.

Михаил Мень обладал большим авторитетом и влиянием, подозрения в отношении него неудивительны, сказал «Эху Москвы» политолог Александр Кынев.

По мнению Александра Кынева, Михаил Мень очень долго чувствовал себя защищенным, но и поиск улик против него начался уже давно. Срок давности по его делу, как рассказал источник агентства ТАСС, истекает в апреле следующего года. Сам Мень эту ночь, по данным агентства, проведет в ИВС. Впрочем, как рассказал источник агентства «Интерфакс», следствие не будет просить об аресте аудитора и бывшего министра.