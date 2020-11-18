Церемония прощания с народным артистом и театральным режиссером Романом Виктюком пройдет в пятницу в его театре

Гражданская панихида начнется в 11 часов и продлится до 15, передает агентство «Интерфакс». По словам родных режиссера, похоронят Виктюка во Львове рядом с родителями. Он скончался накануне на 85-м году жизни. Незадолго до этого Виктюка госпитализировали из-за коронавируса.
2020-11-18T23:07:09+03:00
2020-11-18T23:07:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2744144-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3349914.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:07, 18 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…