Церемония прощания с народным артистом и театральным режиссером Романом Виктюком пройдет в пятницу в его театре

Гражданская панихида начнется в 11 часов и продлится до 15, передает агентство «Интерфакс». По словам родных режиссера, похоронят Виктюка во Львове рядом с родителями. Он скончался накануне на 85-м году жизни. Незадолго до этого Виктюка госпитализировали из-за коронавируса.