«Первый канал» подал в суд на Станислава Садальского, Сергея Соседова, Максима Сурайкина, агентство «Москва» и РИА ФАН

«Первый канал» подал в суд на актера Станислава Садальского, музыкального критика Сергея Соседова, лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина и агентства «Москва» и РИА ФАН. Поводом послужили комментарии в адрес организаторов музыкального шоу «Голос». Телеканал считает, что они порочат деловую репутацию. Первые три ответчика, как пишет издание РБК, обвиняли жюри в предвзятости и накрутке голосов. На «Первом канале» эти обвинения отвергали.
2020-11-18T23:05:03+03:00
2020-11-18T23:05:03+03:00
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23:05, 18 ноября 2020
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