«Первый канал» подал в суд на Станислава Садальского, Сергея Соседова, Максима Сурайкина, агентство «Москва» и РИА ФАН

«Первый канал» подал в суд на актера Станислава Садальского, музыкального критика Сергея Соседова, лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина и агентства «Москва» и РИА ФАН. Поводом послужили комментарии в адрес организаторов музыкального шоу «Голос». Телеканал считает, что они порочат деловую репутацию. Первые три ответчика, как пишет издание РБК, обвиняли жюри в предвзятости и накрутке голосов. На «Первом канале» эти обвинения отвергали.