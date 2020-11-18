Карельскому историку Юрию Дмитриеву может грозить увеличение срока заключения

Это следует из выступления уполномоченного по правам ребенка в республике Геннадия Сараева. Тот утверждает, что нашлись свидетели, которые видели, как Дмитриев смотрел порнографические фильмы. Якобы такие же фильмы обнаружены были в его компьютере. Именно это, по словам Сараева, стало поводом для возврата в суд дела об изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней. Его будут рассматривать уже в третий раз. Ранее Дмитриева признали виновным в насилии над приемной дочерью. В итоге срок заключения составил 13 лет колонии строгого режима. Историк обвинения отвергает, он считает уголовное преследование местью силовиков за исследования сталинских репрессий в Карелии.
2020-11-18T23:03:29+03:00
2020-11-18T23:03:29+03:00
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23:03, 18 ноября 2020
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