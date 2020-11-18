Федеральное управление гражданской авиации США выдало разрешение на полеты самолетов Боинг-737 MAX

Почти два года эта модель проходила проверку после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии. Власти пояснили, какие требуются обновления программного обеспечения для того, чтобы лайнер смог возобновить коммерческие полеты, — передает агентство Reuters. Двадцатимесячный запрет на использование Боинг-737 MAX был самым продолжительным в истории коммерческой авиации. Между тем, сейчас индустрия авиаперевозок переживает непростые времена в связи с сокращением полетов из-за пандемии коронавируса.
2020-11-18T23:02:58+03:00
2020-11-18T23:02:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 18 ноября 2020
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