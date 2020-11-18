Международная федерация хоккея отменила почти 2 десятка турниров этого сезона из-за эпидемии коронавируса

В первую очередь, это коснулось соревнований в низших дивизионах, а также молодежных и юношеских турниров, — говорится на официальном сайте администрации. Исключения пока коснулись лишь чемпионата мира в Минске, а также молодежного, женского и юношеского чемпионатов. Однако, против первенства в Миснке выступают ряд стран, которые обвиняют власти Белоруссии в подавлении протестов и фальсификации результатов президентских выборов.