Международная федерация хоккея отменила почти 2 десятка турниров этого сезона из-за эпидемии коронавируса

В первую очередь, это коснулось соревнований в низших дивизионах, а также молодежных и юношеских турниров, — говорится на официальном сайте администрации. Исключения пока коснулись лишь чемпионата мира в Минске, а также молодежного, женского и юношеского чемпионатов. Однако, против первенства в Миснке выступают ряд стран, которые обвиняют власти Белоруссии в подавлении протестов и фальсификации результатов президентских выборов.
2020-11-18T22:32:46+03:00
2020-11-18T22:32:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 18 ноября 2020
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