СК России проведет проверку о возможной афере с недвижимостью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Об этом распорядился глава ведомства Александр Бастрыкин. Ранее Шукшина попросила о помощи председателя СК. Она утверждает, что ее муж Барии Алибасов и его помощник Сергей Моцарь совершили мошенничество с квартирой, которая принадлежит актрисе. Сам Алибасов сказал газете «Московский комсомолец», что эту квартиру ему ранее подарила Шукшина, а теперь собирается забрать. При этом суд, по словам Алибасова, встал на его сторону.
2020-11-18T22:32:15+03:00
2020-11-18T23:13:28+03:00
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22:32, 18 ноября 2020
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