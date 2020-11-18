СК России проведет проверку о возможной афере с недвижимостью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Об этом распорядился глава ведомства Александр Бастрыкин. Ранее Шукшина попросила о помощи председателя СК. Она утверждает, что ее муж Барии Алибасов и его помощник Сергей Моцарь совершили мошенничество с квартирой, которая принадлежит актрисе. Сам Алибасов сказал газете «Московский комсомолец», что эту квартиру ему ранее подарила Шукшина, а теперь собирается забрать. При этом суд, по словам Алибасова, встал на его сторону.