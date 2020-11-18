Российские космонавты не смогли заменить элемент системы терморегулирования модуля «Заря»

Это была одной из главных задач сегодняшнего выхода в космос Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. У контейнера, который должны были открыть россияне, оказался слишком тугой болт, передает агентство ТАСС. Специалисты центра управления полетами посоветовали космонавтам прервать задачу, они возвращают контейнер назад в стыковочный отсек модуля. В модуле «Заря» оставили старую панель, которая до сих пор рабочая.
2020-11-18T22:31:33+03:00
2020-11-18T22:31:33+03:00
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22:31, 18 ноября 2020
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