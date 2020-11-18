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22:04, 18 ноября 2020

На территории больницы в Коммунарке в строящемся корпусе разорвалась труба для подачи кислорода

Власти Москвы уверяют, что последствия уже ликвидированы.

Взрыв случился, когда велись пусконаладочные работы, рассказали в МЧС. Как говорят столичные власти, произошла разгерметизация кислородной линии. В результате была повреждена обшивка строящегося корпуса. Очевидцы рассказали интернет-изданию РБК, что слышали громкий звук, похожий на взрыв, и увидели клубы дыма над больницей. При этом он быстро исчез после того, как к месту инцидента приехали пожарные. Для пациентов и врачей разгерметизация кислородного трубопровода опасности не представляет, уверяют в столичном департаменте здравоохранения. При этом они переведены в другие корпуса, не связанные напрямую с блоком, где произошел инцидент.

В МЧС, в свою очередь, сказали, что пострадавших нет, однако источник агентства «Интерфакс» утверждает, что за помощью обратился один из рабочих, занимавшийся монтажом временных корпусов больницы в Коммунарке. Состояние его стабильное.

Проверку случившегося в Коммунарке начал Росздравнадзор.



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