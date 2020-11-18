Роскомнадзор требует от компании Google снять ограничения с канала на сервисе YouTube «Соловьев.LIVE»

Из-за них, как считают в ведомстве, канал не попадает в список популярных. Такие ограничения действуют с октября, по версии ведомства. Происходящее в Роскомнадзоре считают попыткой администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора и воспрепятствовать росту его аудитории. Телеведущий Владимир Соловьев создал канал в марте этого года, число его подписчиков приближается к полумиллиону.