Мосгордума приняла проект бюджета столицы на ближайшие три года

В первом чтении за документ проголосовали 27 депутатов, один воздержался, против было 15. Рассмотрение проекта бюджета проходило в дистанционном формате, против чего выступала оппозиция. Мосгордума ранее перешла на удаленный режим из-за ситуации с коронавирусом.
2020-11-18T21:32:38+03:00
2020-11-18T21:52:55+03:00
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21:32, 18 ноября 2020
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