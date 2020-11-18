Мосгордума приняла проект бюджета столицы на ближайшие три года

В первом чтении за документ проголосовали 27 депутатов, один воздержался, против было 15. Рассмотрение проекта бюджета проходило в дистанционном формате, против чего выступала оппозиция. Мосгордума ранее перешла на удаленный режим из-за ситуации с коронавирусом.