Аудитор Счетной палаты Михаил Мень не признает вину в растрате 700 млн. рублей

Бывший федеральный министр и экс-губернатор Ивановской области не понимает, о чем идет речь, растрату он не совершал, рассказал его адвокат Мурад Мусаев. «Обвинение заключается в растрате выделенных бюджетных денежных средств в Ивановской области в 2011 году. Это события почти десятилетней давности, один из тысячи эпизодов профессиональной деятельности Михаила Меня. Он, естественно, никакой растраты не совершал», — подчеркнул адвокат.

По словам М.Мусаева, «Мень считает свое задержание недоразумением», но «намерен дать исчерпывающие показания». «Вот так восстановить в памяти события 10-летней давности, не самые важные в его работе, ему довольно проблематично. Но он хочет ознакомиться с документами того времени и вообще понять, о чем идет речь», — уточнил адвокат.

М.Мусаев не исключил, что обвинения в адрес Меня возникли из-за оговора. «Мы надеемся, что следствие пребывает в некотором заблуждении. Может быть, это был оговор, но пока нам сложно об этом говорить. Естественно, мы рассчитываем на то, что справедливость здесь восторжествует», — отметил он.

М.Мусаев также добавил, что в отношении Меня может быть избрана мера пресечения «в виде запрета определенных действий». «Но мой подзащитный в любом случае не собирается совершать какие-либо действия против интересов правосудия. Надеемся только, что речь не будет идти о каких-либо избыточных ограничениях, которые могли бы повредить интересам его службы», — заключил адвокат.

Преследование Меня могло начаться из-за его нежелания становиться частью главной политической силы. Такое предположение в эфире «Эха» высказал политолог Станислав Белковский.

Между тем сегодня Меня допросили в Следственном комитете.

А после допроса, по словам источника агентства «Интерфакс», задержали и отвезли в ИВС. Там Мень будет ожидать заседание суда по избранию ему меры пресечения. Оно ожидается завтра. По неофициальным данным, следствие будет ходатайствовать о запрете определенных действий.