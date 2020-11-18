Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в Коммунарке

В больнице для инфицированных коронавирусом на юге Москвы завершены работы по ликвидации разрыва трубы с кислородом. Случившееся не угрожает пациентам и персоналу медицинского заведения, заверили в департаменте здравоохранения. По сведения столичного руководства, никто не пострадал. По предварительным данным, ЧП произошло в недавно возведенном блоке, где проходили пусконаладочные работы. Пациентов там не было. Те, кто находился в соседних блоках госпиталя, уже перевели в другие помещения.