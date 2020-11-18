Глава СВР Нарышкин обвинил ряд стран в попытке разжечь конфликт в Нагорном Карабахе

Таким образом, — считает он, — оппоненты Москвы пытаются вытеснить ее из Закавказья. Для этого, по словам Нарышкина, некоторые западные государства с помощью своих каналов провоцируют армянских и азербайджанских националистов на срыв договоренностей о прекращении огня. В Армении, как утверждает Нарышкин, эти силы пытаются убедить жителей республики в том, что соглашение по Карабаху – это поражение Еревана, а в Азербайджане говорят, что Кремль якобы украл у Баку победу.
2020-11-18T21:05:57+03:00
2020-11-18T21:05:57+03:00
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21:05, 18 ноября 2020
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