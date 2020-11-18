Концертные агентства просят помощи у властей Москвы и Роспотребнадзора

По их словам, необходимо принять срочные меры поддержки индустрии и культурно-массовых мероприятий. Из-за коронавируса с весны остановлены большинство гастрольных туров, расторгнуты контракты с артистами, закрыты концертные площадки или там введены ограничения, — говорится в обращении, которое опубликовано на странице Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций в Фейсбуке. Члены ассоциации, по словам авторов обращения, не могут без убытка для себя проводить какие-либо мероприятия с загрузкой меньше половины зала.

Прямой отток отрасли сегодня составляет 13 миллиардов рублей. Если ничего не изменится, индустрию ждет крах, — считают промоутеры. До 15 января в Москве действуют ограничительные меры. В театрах, концертных залах и кино число посетителей должно составлять не более 25% от общей вместимости зала. О реакции московских властей или Роспотребнадзора пока не сообщается.