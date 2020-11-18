Московские полицейские задержали на Красной площади пикетчика в костюме Деда Мороза

Он выступал против отмены новогодних елок из-за пандемии коронавируса. Как рассказали представители правозащитного проекта «ОВД-инфо», это был одиночный пикет. Однако вместе с его участником также задержали еще двух человек — «помощниц» Деда Мороза в костюмах гномов.
2020-11-18T21:04:00+03:00
2020-11-18T21:07:04+03:00
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21:04, 18 ноября 2020
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Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…