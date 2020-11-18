Московские полицейские задержали на Красной площади пикетчика в костюме Деда Мороза

Он выступал против отмены новогодних елок из-за пандемии коронавируса. Как рассказали представители правозащитного проекта «ОВД-инфо», это был одиночный пикет. Однако вместе с его участником также задержали еще двух человек — «помощниц» Деда Мороза в костюмах гномов.