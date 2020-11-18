Автопробег с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошел в Ереване

Его участники планируют позже присоединиться к митингу оппозиции на одной из площадей в центре города. Акции протеста не стихают уже неделю после того, как Армения подписала трехстороннее соглашение о прекращении огня. Согласно договору, Азербайджан получает под свой контроль большую часть территории Нагорного Карабаха. Также в регион вводятся российские миротворцы. Следствие предъявило обвинение в организации массовых беспорядков группе армянских оппозиционеров.
2020-11-18T21:03:43+03:00
2020-11-18T21:07:48+03:00
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21:03, 18 ноября 2020
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