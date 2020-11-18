Автопробег с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошел в Ереване

Его участники планируют позже присоединиться к митингу оппозиции на одной из площадей в центре города. Акции протеста не стихают уже неделю после того, как Армения подписала трехстороннее соглашение о прекращении огня. Согласно договору, Азербайджан получает под свой контроль большую часть территории Нагорного Карабаха. Также в регион вводятся российские миротворцы. Следствие предъявило обвинение в организации массовых беспорядков группе армянских оппозиционеров.